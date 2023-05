Benessere e meditazione: torna il festival "Andando per stare. Arti contemporanee e pratiche contemplative"

Ristorare la mente, il corpo e l'anima con forme varie di creatività, in nome della comune spinta verso l’esperienza contemplativa. Dopo l'esperienza del 2021, torna a Bagnacavallo il festival “Andando per stare. Arti contemporanee e pratiche contemplative”, in programma sabato 13 e domenica 14 maggio. Una serie di workshop a cavallo tra l’ex convento di San Francesco e la scuola comunale d’arte Ramenghi.

"Andando per stare”, spiegano gli organizzatori, accoglie workshop che portano a dialogare le discipline mente-corpo, come lo Yoga e il Qi Gong. Ci saranno seminari che fanno uso di tecniche artistiche (disegno, collage, gesto pittorico) come espressioni processuali creative, meditazioni sonore che sono l’eco di racconti su come arte e spazio possano diventare terreno fertile per parlare di atmosfera, incontro tra paesaggio costruito e natura selvatica, cultura e spontaneità. I seminari saranno tenuti da Emanuela Genesio (curatrice del festival, formatrice Yoga-Qi Gong/artista), Elisa Fantini (formatrice Yoga), Cristina Pertoldi (Gong Master/danzatrice), Michele Ferri (pittore/musicista), Danilo Manassero (architetto).

Sabato 13 maggio il festival si svolgerà negli spazi dell’ex convento di San Francesco e si aprirà con la presentazione di Emanuela Genesio e dell'assessora alla Cultura del Comune di Bagnacavallo, Monica Poletti. Si proseguirà con il workshop di Yoga e Qi Gong con Elisa Fantini e la stessa Genesio. A seguire la meditazione sonora “Eco di paesaggi interiori” con Cristina Pertoldi e il finale di giornata con “Cromosuoni”, aperitivo con live painting e improvvisazioni musicali al violino assieme a Michele Ferri.

Domenica 14 la giornata inizierà alle 9.30 all’Albergo Antico Convento San Francesco con la chiacchierata visivo-sonora “Atmosfere di spazio e tempo” con l’architetto Danilo Manassero ed Emanuela Genesio, che racconteranno di come arte, architettura e musica possano creare “atmosfera”. Infine dalle 11 alle 13.30 appuntamento alla scuola d’arte Ramenghi per “Sguardo-paesaggio: immagine dell’essere”, workshop creativo sul paesaggio con Michele Ferri. Tutte le iniziative sono su prenotazione.