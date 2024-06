Il Festival della Romagna saluta una settimana di eventi con le bande di Iseo, Ravenna e Cervia

Il Festival della Romagna, giunto alla 11esima edizione, ha chiuso la settimana di eventi in piazza Garibaldi con una esclusiva esibizione delle bande musicali cittadine di Iseo, di Ravenna e Cervia. Il numeroso pubblico presente, ha intonato, col cantante Mauro Ferrara la voce di Romagna, la canzone “Romagna Mia” di Secondo Casadei. Momento coinvolgente ed emozionante che ha unito romagnoli e turisti in una dedica collettiva alle popolazioni romagnole colpite dall’alluvione nel maggio 2023 e ai Magazzini del sale con una performance di musica e poesia con Massimo Marchetti e Laura Landi e un omaggio allo scomparso Franco Mescolini attraverso il racconto degli attori Barbara Abbondanza e Alessandro Pieri.

La kermesse, svoltasi dal 15 al 22 giugno 2024, ha portato alla ribalta la Romagna culturale e artistica di oggi che è attiva e propositiva più che mai ed il Festival l’ha abbracciata e promossa ad un pubblico nazionale ed internazionale generando un’occasione di conoscenza ed arricchimento per tutti coloro che ne hanno preso parte.

Arte, mostre, musica, performance, racconti e tradizioni sono andate in scena nel magazzino del Sale (Torre), sotto la Torre San Michele e in Piazza Garibaldi. La manifestazione con la direzione artistica di Daniele Baronio, organizzata da Italy Eventi e Comunicazione srls, Èculturalmente Aps, Associazione Gambettola Eventi, ha avuto la collaborazione ed il sostegno del Comune di Cervia, Cervia Discover Riviera, Visit -Romagna, Apt servizi Romagna Acque Spa e Romagna Banca Cooperativa.

La manifestazione si è consolidata come l’appuntamento di inizio estate e ha generato un percorso inclusivo. Nella settimana di eventi il Festival, come un amico, ha accompagnato il turista a visitare e conoscere la Romagna nelle sue eccellenze e ha fatto si che chi ha la fortuna di abitarci, diventasse l’amico che gliel’ ha raccontata.

Il Festival ha proposto un itinerario inedito di spettacoli, mostre, conoscenze e saperi della costa e dell'entroterra della Romagna.

In questa edizione, inaugurata dal neo sindaco Mattia Missiroli, sono stati insigniti del Premio Romagna Riccarda Casadei, figlia del maestro Secondo Cadadei, infaticabile animatrice come tutta la sua famiglia del ballo folk romagnolo e delle colonne sonore che il Liscio rappresenta. Altro premio è andato a Betty Miranda, che è stata per un lungo ventennio dj, animatrice, cantante, poi nota giornalista radiofonica della riviera romagnola. Nel mondo della promozione turistica e sportiva non è mancato il riconoscimento del premio a Davide Cassani, attualmente presidente di Apt Servizi che ha potenziato moltissimo il settore ciclo turistico in ambito regionale e forte del suo passato agonistico e delle forti relazioni costruite come giornalista sportivo ha saputo intercettare le prime tre tappe del Tour de France che parte proprio dalla Romagna. Il grande lavoro di documentazione fotografica della famiglia Zangheri di Cesena ha ottenuto anche esso il premio Romagna. Infine a due giornalisti di rango sono andati gli ultimi due premi assegnati: Giancarlo Mazzuca, giá direttore del Resto del Carlino e Nevio Casadio, già regista radiotelevisivo e inviato Rai. Patrizia Ceccarelli ha ricevuto il remio speciale del Festival per la sua ventennale attività come orchestra di liscio folk romagnolo che veicola attraverso la musica e il divertimento le tradizioni.

Dieci le mostre ospitate contemporaneamente in tutti gli spazi del Magazzino del sale “Torre”. Il percorso espositivo nella storica struttura, ha visto le diverse espressioni artistiche offrire un inedito di integrazione tra talenti affermati e nuove generazioni.

Le novità di questa edizione fuorifestival sono state le lezioni di ballo folk all’interno di alcuni stabilimenti balneari di Cervia Milano Marittima e la partecipazione delle Pro loco di Brisighella, Casola Valsenio, Sant'Agata Feltria con le loro eccellenze territoriali. Tanto entusiasmo e partecipazione a un festival che sa coniugare tradizione e modernità. La migliore identità possibile per definire la Romagna di ieri e di oggi.

Daniele Baronio, direttore artistico del Festival della Romagna: “Un doveroso ringraziamento a chi ha permesso anche in questa 11° edizione di realizzare una manifestazione sempre ricca di novità ed eccellenze. Oggi il Festival è un patrimonio che nella sua evoluzione creativa e propositiva apre e può sviluppare nuove strategie turistiche per il futuro. La Romagna terra del sorriso col festival diventa terra di saperi e conoscenze per un pubblico sempre più internazionale”.