Festività natalizie, contributi a Cervia per l’organizzazione di eventi e iniziative

L’amministrazione comunale ha approvato lo stanziamento di contributi per sostenere la realizzazione dei progetti di comunità presentati dai Consigli di zona, per l’organizzazione di eventi e iniziative nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è creare occasioni di socializzazione e animazione nei quartieri nel periodo invernale, in modo tale da arricchire il cartellone di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale con momenti dedicati alle famiglie nelle varie zone del territorio.

Il contributo complessivo è di 20.350,00 euro. L’attività dei Consigli di Zona da svolgere nel territorio di appartenenza merita di essere supportata dall’Amministrazione Comunale per la loro consolidata implicazione sociale, in quanto prevede la realizzazione di azioni di interesse generale per la comunità e una serie di azioni di valorizzazione e promozione del tessuto aggregativo della città.

Il Comune di Cervia inoltre favorisce la partecipazione popolare mediante l’attività dei Consigli di Zona per incrementare il coinvolgimento dei cittadini, portatori di bisogni, interessi e conoscenze nelle scelte di governo della città.

I Consigli di Zona interessano tutto il territorio e la comunità della città di Cervia, gli obiettivi fondamentali sono la rigenerazione del rapporto tra Amministrazione e cittadini, il rendere più funzionale il sistema di decentramento e l’Amministrazione più prossima al cittadino. L’assessore Cesare Zavatta ha dichiarato: “Questo impegno economico è un segnale di riconoscenza per il lavoro svolto e per l’importanza dei Consigli di zona. L’amministrazione ha particolarmente a cuore che le nostre località siano vive e organizzino iniziative, creando momenti importanti di comunità per i tutti cittadini”.