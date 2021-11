Fiab e Comune firmano un patto di collaborazione per le colonnine di manutenzione delle biciclette

Il Comune di Ravenna e la Fiab Ravenna, Federazione italiana ambiente e biciletta, hanno firmato un patto di collaborazione, nell’ambito del regolamento per i beni comuni, relativamente alla cura delle colonnine di manutenzione delle biciclette presenti in alcuni punti del territorio cittadino. Obiettivo del patto è garantire un servizio a chi si muove quotidianamente o occasionalmente in bicicletta in città.

Le colonnine sono cinque, collocate nei seguenti luoghi della città: via Castel San Pietro, angolo via Romolo Ricci; via De Gasperi, angolo largo Chartres; Porta Adriana, angolo via Circonvallazione San Gaetanino; Porta Serrata, angolo parcheggio via Anastagi; via Canale Molinetto, zona fontana pubblica di Punta Ravenna.

Quattro di queste sono state donate al Comune di Ravenna dalla BCC nel maggio 2019, mentre una è stata installata e donata alla cittadinanza da Fiab Ravenna, in memoria di un proprio associato, Ivo Montanari. Dotate di strumenti per le piccole riparazioni della bicicletta, come ad esempio la pompa per il gonfiaggio delle ruote, le colonnine offrono la possibilità a chiunque di sistemare il proprio mezzo in situazioni di emergenza in modo libero e gratuito.

La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fiab Ravenna ha anche l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta e promuovere una mobilità urbana accogliente verso chi ama muoversi in bicicletta.