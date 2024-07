Fiab Ravenna partecipa alla pedalata che sostiene la ricerca sul Parkinson

Anche quest’anno la Fiab Ravenna parteciperà attivamente all’iniziativa ‘Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson’, promossa dal padovano Lorenzo Sacchetto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla ricerca contro il Parkinson. E per dimostrare che un malato di Parkinson può coltivare ugualmente la passione per la bicicletta e per le attività sportive.

La malattia infatti ha colpito, circa 13 anni fa, ma non fermato l’infaticabile pedalatore veneto. Che ha così ideato la seconda edizione di ‘Pedalando’ che lo porterà da Padova a Genova in 7 tappe per un totale di circa 500 chilometri lungo la penisola in sella alla sua bicicletta.

Proveniente da Bologna, Lorenzo Sacchetto, accompagnato dalla moglie Raffaella e scortato dalla Polizia Stradale, partirà martedì prossimo, 23 luglio, da Ravenna alla volta di Pesaro. I volontari della Fiab Ravenna lo accompagneranno fino a Rimini, per una pedalata di circa 60 chilometri. L’appuntamento è alle 7.30 del 23 luglio davanti alla Basilica di Sant’ Apollinare in Classe. Questa terza tappa di ‘Pedalando’ si concluderà a Pesaro, quindi la manifestazione farà tappa ad Ancona, Perugia e Firenze, per giungere a Genova il 2 agosto.