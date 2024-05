Una fiaccolata per la giovane vigilessa uccisa. La famiglia in lacrime: "Spietato femminicidio"

Cinquecento persone hanno sfilato con una fiaccola in mano per ricordare la vigilessa Sofia Stefani, la vigilessa uccisa dentro al comando della Polizia locale di Anzola dell'Emilia il 16 maggio scorso. La 33enne, che lavorava da poco nella Polizia locale di Cervia come rinforzo estivo, è stata colpita a morte da un colpo di pistola sparato da Giampiero Gualandi, 63enne commissario capo in servizio nel comando locale, che si è consegnato ai Carabinieri per l'arresto senza opporre resistenza

Una fiaccolata, come riporta BolognaToday, silenziosa e commossa che è partita dalla biblioteca del paese e che ha attraversato il paese toccando i luoghi della vicenda che si è consumata lo scorso giovedì 16 maggio, dalla caserma dei Carabinieri dove il 63enne è stato portato immediatamente dopo aver fatto fuoco uccidendo la giovane, fino alla ‘Casa gialla’ sede del comando e diventato il simbolo della tragedia.

Angela, Bruno e Stefano, rispettivamente i genitori e il fidanzato della ragazza, si stringono nel lutto procurato da una “violenta uccisione che ha tutte le caratteristiche del femminicidio”, recita il messaggio che è stato letto durante l’incontro prima del corteo, tenuto in un’affollatissima aula della biblioteca dall’associazione ‘Malala’ e dalla Casa delle Donne di Bologna per parlare di violenza di genere.

“Vi siamo tantissimo grati per la solidarietà e le azioni con cui ci aiutate a sopportare l’immenso dolore per la spietata uccisione della nostra unica amatissima figlia Sofia – hanno scritto –. Sofia era una giovane donna che desiderava servire cause nobili e finalizzate al bene comune. Noi crediamo non esistano motivi o comportamenti che possano attenuare la crudeltà della tua violenta uccisione, che ha tutte le caratteristiche del femminicidio. Il dolore che ci attanaglia non ci terrà lontano da te, dalla ferma decisione di seguire tutti i percorsi che ci vedranno sempre impegnati nella ricerca della verità".

Perché la perizia balistica sarà fondamentale per scoprire la verità

Molti che hanno preso parte alla manifestazione si ricordano di Sofia. La vigilessa era conosciuta nel paese bolognese e spesso veniva vista dirigere il traffico agli attraversamenti pedonali durante l’orario di ingresso e uscita dalla scuola. Ivana, un’amica di famiglia, ex collega di lavoro della madre e che aveva visto nascere la ragazza, ricorda: “Il giorno della sua morte non riuscivo a parlare, a muovermi o a dormire. È stato un trauma per me – racconta –. Poi, grazie all’aiuto di chi mi è stato intorno, sono riuscita a chiamare mamma Angela. Abbiamo parlato poco, lei era devastata perché era appena tornata dalla caserma dei carabinieri. Sofia me la voglio ricordare quando era nel pancione: la mamma era così orgogliosa della bimba che stava portando in grembo. Spero che lassù sia protetta come lo era lì”.