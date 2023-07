Fiamme nell'ex colonia: Vigili del Fuoco intervengono per domare l'incendio

Le fiamme divampano nell'ex colonia. Venerdì sera sulle 19.55 la squadra dei Vigili del Fuoco di Cervia è intervenuta per domare un incendio sviluppatosi all'interno di una ex colonia, in stato di abbandono, a Milano Marittima. Sono intervenuti in prima battuta i Vigili del fuoco di Cervia con due autopompe e con una autobotte da Ravenna per il rifornimento idrico. L'intervento delle squadre dei pompieri ha garantito il pronto spegnimento delle fiamme evitando che l'incendio si propagasse nella pineta circostante. Presenti sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri di Cervia. Fortunatamente nel rogo non risultano feriti. L'intervento si è concluso intorno a mezzanotte con la messa in sicurezza dell'area.