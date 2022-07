Ancora fiamme nel Ravennate: Vigili del Fuoco impegnati a domare 8 incendi in provincia

Un'altra giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Ravenna. Anche venerdì il caldo e altri fattori sono stati i protagonisti degli incendi divampati nella provincia di Ravenna. Nello specifico il bilancio, alle ore 16.30, era di 8 incendi tra campi e bordi stradali che hanno visto impegnate tutte le squadre della provincia. Inoltre, a differenza di giovedì, il distaccamento di Cervia è intervenuto a supporto del comando di Forlì-Cesena per un incendio in un campo che ha interessato anche delle balle di paglia, mentre una squadra è partita venerdì mattina presto per andare a supporto al comando di Bologna per un grande incendio bosco che da giovedì flagella la provincia. In campo sono impegnati 30 Vigili del fuoco per tutta la provincia di Ravenna. Ricordiamo che è in vigore un allerta arancione per gli abbruciamenti che ne vieta l'accensione in qualsiasi situazione, nessuna esclusa.