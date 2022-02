Fibra ottica a Casola Valsenio: i lavori si concluderanno ad aprile

A cadenza bimestrale a Casola Valsenio si tiene un incontro con la società Open Fiber per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto BUL Banda Ultra Larga, ovvero per la posa della fibra ottica nel territorio casolano.

Nell’incontro di martedì 15 febbraio, Linda Dovesi di Open Fiber ha riferito che i lavori si concluderanno in aprile 2022: il sottoequipaggiamento per la posa della fibra ottica attraverso i cavidotti esistenti è completata, mentre la posa dei cavi aerei sulle linee elettriche ENEL nelle aree extraurbane e sulle facciate delle abitazioni in area urbana è ancora in corso. La posa terminerà con la sistemazione dei terminali (ROE) e degli armadi stradali.