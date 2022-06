Fienile in fiamme, vigili del fuoco all'opera per spegnere il rogo

Si è sviluppato all'alba di giovedì l'incedio di un fienile che sta tenendo occupati i mezzi dei vigili del fuoco impegnati per spegnere il rogo. L'allarme è scattato nella zona di Santo Stefano e, oltre alle squadre ravennati, sono intervenute anche quelle di Cervia per un totale di 4 mezzi. A prendere fuoco un capannone contenente circa 20mila balle di fieno con un denso fumo che si è levato in cielo. Le operazioni andranno avanti per tutta la giornata di giovedì e, in supporto ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i volontari di Casola Valsenio. Il personale del 115 invita la popolazione a rimanere a distanza e a tenere liberi l'accesso agli idranti nella zona interessata.