Il fienile prende fuoco: Vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17.30, è scoppiato un incendio a Cortina di Russi. A prendere fuoco, per cause ancora in corso d'accertamento, è stato un fienile. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con squadra, botte e scala, che hanno lavorato a lungo per contenere le fiamme e bonificare l'area.

