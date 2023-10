Fiera Omc, il coordinamento ambientalista annuncia un presidio: "Basta energia fossile"

C'è attesa a Ravenna per l'edizione 2023 dell’OMC che si terrà dal 24 al 26 ottobre al Pala De Andrè. La fiera però viene accolta con poca fiducia dal coordinamento “Per il Clima –Fuori dal Fossile” che, infatti, anncuncia un presidio (la mattina del 24 davanti al Pala De André) e nei giorni successivi un convegno di approfondimento scientifico e di proposte, con il coinvolgimento di eminenti personalità scientifiche e dell’attivismo climatico, di cui si allega il programma. La manifestazione è organizzara anche dal Gruppo Energia per l’Italia, dalla Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’Emilia Romagna e dalla Rete No Rigassificatori No Gnl.

"Sappiamo bene che gli orientamenti delle imprese che fanno capo a questo vertice , e di gran parte degli esponenti politici e istituzionali nazionali, regionali e ravennati, considerano come transizione ciò che in realtà continuerà a coincidere con il ricorso alle fonti fossili ed alla loro espansione, dall’approvvigionamento al trasporto, alla distribuzione e all’utilizzo - afferma il coordinamento ravennate Per il Clima - Che cosa tutto ciò abbia a che vedere con il concetto di transizione ecologica, o anche solo energetica, non è affatto facile capire. Non crediamo, per esempio, che qualcuno dei partecipanti alla kermesse vorrà proporre lo stop ai sussidi che sostengono le fonti fossili, o una decisa azione affinché si arrivi presto allo sblocco degli ostacoli burocratico-amministrativi che continuano a mettere i bastoni fra le ruote allo sviluppo delle rinnovabili. Così come prevediamo, senza timore di smentita, che nessuno oserà sostenere che gli enti deputati a occuparsi di energia debbano essere spostati dall’ambito del profitto a quello dei beni comuni, e quindi essere messi in discussione per come sono adesso".

"Tantomeno ci sarà qualche imprenditore illuminato, o qualche politico influente, che si azzardi a proporre una moratoria sulla miriade di nuove realizzazioni previste (dai rigassificatori, al potenziamento degli impianti di trivellazione ai nuovi gasdotti, finalizzati a portare sempre più gas a soffocare il nostro Paese) e promuovere invece un modello realmente alternativo, infinitamente più pulito, più innovativo e molto più promettente, anche in termini di sviluppo di competenze e ricadute occupazionali - continua il coordinamento - Da anni, a Ravenna, il movimento per la giustizia climatica chiama a raccolta con numerose iniziative, per dire no al modello distruttivo imperante, all’ imbroglio sull’ autonomia energetica e sul controllo dei prezzi che si cela dietro la scelta sbagliata dei rigassificatori, ed afferma invece la volontà di lavorare per costruire una strada basata sulla produzione diffusa e decentrata, il risparmio e l’efficientamento, l’intelligente espansione delle energie rinnovabili, e complessivamente un nuovo modello sociale più giusto per tutte e tutti, in un vero equilibrio fra l’essere umano e il resto del Creato. Iniziative che si svolgono in continuità e in coordinamento con cento altre manifestazioni nelle Marche, a Bologna, Piombino, Napoli, Cagliari, nel Polesine, in Liguria , a Sulmona, in Puglia, in Sicilia, a dimostrazione di quanto sia falsa la voce che dipinge chi si oppone come animato solo da interessi campanilistici. Si sta costruendo una larga opposizione a scelte economiche e politiche sbagliate, che vanno nel senso esattamente opposto a quello che sarebbe necessario".