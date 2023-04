In fiera arriva "Vet & Ferrier": veterinari e maniscalchi a confronto a Faenza

La salute del cavallo, le sue cure e i diversi punti di vista nell'approccio di veterinari e maniscalchi. Questi alcuni dei temi che saranno toccati il 5 e il 6 maggio prossimi alla fiera di Faenza, dove sarà di scena la prima edizione di "Vet & Ferrier", appuntamento dedicato al mondo della salute degli equini. Il programma è stato presentato nella sala Bigari del Comune di Faenza, alla presenza degli organizzatori, che sono coordinati dalla Sive, la Società italiana veterinari per equini. Presenti per il Comune di Faenza il sindaco Massimo Isola e il vice Andrea Fabbri.

A illustrare il programma Gian Luigi Poggiali e Marzena Swolkien, rappresentanti del partner dell'evento DePlano (realtà d'eccellenza nella cura dello zoccolo) e Monica Borghisani, rappresentante di Sive. L'iniziativa si avvale della collaborazione di Matteo Del Bufalo, medico veterinario e maniscalco. A confrontarsi ci saranno relatori internazionali come Stephen O’Grady, veterinario e maniscalco, responsabile del Virginia Therapeutic Farriery in Keswick, clinica di riferimento per le patologie del piede e per la ferratura terapeutica; Valeria Busoni, radiologa della facoltà di Veterinaria dell’Università di Liegi, a capo dell’Ospedale veterinario universitario e direttrice del programma di residenza Ecdvi a Liegi; Craig Trnka, maniscalco, ceo del World Championship Blacksmiths, vincitore di tutte le classi dell’American Farrier’s Convention; Wayne Preece, maniscalco che ha conseguito il Fellow of the Worshipful Company of Farriers, il più alto riconoscimento per maniscalchi. Lavora attualmente come libero professionista nel Regno Unito spostandosi anche in Polonia, Danimarca e USA.