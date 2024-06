I figli dei 'giganti verdi' arrivano in Senato: un progetto per promuovere gli alberi monumentali di Ravenna

Ieri nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica, si è tenuta la conferenza stampa intitolata 'I figli dei giganti verdi. In un vasetto di terra la storia di Ravenna'. Questo evento, basato sul volume 'Memorie di giganti verdi: Il racconto degli alberi monumentali d’Italia dell’Emilia-Romagna', edito da Bononia University Press nel 2021, ha rappresentato un affascinante viaggio attraverso la storia e le immagini degli alberi monumentali dell'Emilia-Romagna, con particolare attenzione ai 9 esemplari di Ravenna.

"La conferenza ha esplorato la crescita lenta e perseverante di questi patriarchi vegetali, simile alla storia di un patriarca umano, grazie alla guida dei volontari della Condotta di Slow Food. Un’occasione unica per riflettere sulla connessione profonda che si crea con questi imponenti guardiani del tempo", spiegano in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e Igor Gallonetto, assessore del Comune di Ravenna. "Il progetto 'Figli dei Giganti Verdi', frutto della collaborazione tra Slow Food e la Cooperativa La Pieve, è stato uno dei punti salienti dell'evento. Questo progetto mira a far conoscere ai più piccoli gli alberi monumentali di Ravenna attraverso quattro video animati, che raccontano le storie di quattro alberi secolari e dei loro piccoli protagonisti: un bambino/a, una lumachina e l'albero stesso. Questi video saranno poi distribuiti online e utilizzati nelle scuole. Inoltre, verranno messe in vendita piantine degli alberi secolari in vasetti realizzati da ceramisti locali".

"L'importanza degli alberi per la natura e la storia umana è stata messa in luce, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere i personaggi storici legati agli alberi di Ravenna - proseguono Croatti e Gallonetto - Gli obiettivi del progetto sono molteplici: valorizzare e preservare gli alberi secolari e la natura in generale; conoscere la storia dei luoghi; comprendere il legame tra natura e storia umana; e insegnare ai bambini il processo della semina di alberi secolari. Il progetto è in fase di sviluppo e potrebbe essere ampliato in futuro con nuovi episodi e piantine".

La conferenza ha visto tra i partecipanti (oltre a Croatti e Gallonetto): Stefano Patuanelli, senatore e capogruppo M5S, già Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Marianna Panebarco (Panebarco Multimedia); Idio Baldrati, presidente della Cooperativa Sociale La Pieve, Barbara Monti, presidente Slow Food APS Ravenna; Oscar Manzelli, giornalista Slow Food APS Ravenna.

"Questa conferenza stampa ha segnato un passo importante nella promozione della consapevolezza ambientale e della storia locale attraverso la valorizzazione degli alberi monumentali. Un viaggio emozionante nel passato che ci insegna a guardare al futuro con rispetto e gratitudine per i giganti verdi che vegliano su di noi", concludono Croatti e Gallonetto.