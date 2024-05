La comunità di Pinarella incontra la figlia del senzatetto scomparso: "Era circondato da amici che gli portavano caffè e piadina"

L'amministrazione comunale di Cervia e la comunità di Pinarella ieri mattina hanno incontrato Tara Sanders, la 45enne arrivata da Londra per rendere omaggio sulla tomba di suo padre Mark, clochard che per anni ha dormito in giacigli di fortuna per le strade della piccola frazione marittima. La donna, che ha cercato suo padre per oltre 20 anni, ha scoperto della morte dell'uomo solo qualche settimana fa tramite un articolo di RavennaToday, e ha subito deciso di recarsi in Italia per riconnettersi con suo padre.

A incontrare Tara, suo figlio e la cugina Louisa mercoledì mattina sono stati l'assessora ai servizi alla persona Bianca Maria Manzi, Eugenia Trebbi della Parrocchia di Pinarella, Athos Vernocchi del Consiglio di zona - era stato proprio il consiglio nel 2020, insieme alla Pro Loco, a donare una lapide per Mark -, Rendo Delorenzi della Sagra della Seppia, Giovanni Bonoli (che insieme ad Athos ha curato la lapide del clochard) e alcuni negozianti del centro commerciale nei cui porticati era solito riposare Mark. E l'incontro, infatti, è avvenuto in piazza della Repubblica, dove il senzatetto spesso scambiava quattro chiacchiere con i passanti.

"Abbiamo ricordato alcuni episodi - spiegano i presenti - Mark era circondato da persone amiche: Vittorio Ciocca gli portava il caffè al mattino, Giorgia Gelosi gli dava la piadina. Lui parlava con tutti piacevolmente e aveva pensieri gentili per ognuno, si erano creati rapporti d'amicizia. Una volta, ha raccontato Eugenia, ha portato il the a don Federico, il parroco di Pinarella di 4 anni fa. È stato un momento molto emozionante e ci siamo commossi tutti".