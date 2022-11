Si gira un film sulla costa ravennate: diga nord chiusa per le riprese

Le macchine da presa entrano in azione sulla costa ravennate. Verranno girate a Porto Corsini le riprese del film "Io e il secco" dal 5 al 7 dicembre. Per consentire alla produzione cinematografica di svolgere le proprie riprese, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro?settentrionale ha disposto attraverso due ordinanze alcuni divieti per la zona di Porto Corsini.

In particolare nella giornata del 5 dicembre è disposto il divieto di accesso alla Diga foranea Nord “Cavalcoli”, corrispondente all’area compresa tra la sbarra e il faro finale, a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 17.30; il 6 dicembre lo stesso divieto sarà in vigore dalle 15.00 alle 23.00. Inoltre è stato disposto il divieto di sosta su Via Teseo Guerra, a partire dal Bagno Mara fino all’angolo con Via Guizzetti, lungo la strada che fiancheggia l’Adriatico Wind Club fino all’inizio della Diga Nord “Cavalcoli” e nei parcheggi adiacenti nelle giornate del 5, 6 e 7 dicembre. Sono esclusi dal predetto divieto i veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.