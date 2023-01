Finisce con l'auto fuori strada danneggiando un ponticello: era ubriaca, denunciata

Nel tardo pomeriggio della Vigilia di Natale in via Scavignano a Brisighella - tratto della strada provinciale 16 Modiglianese - una 34enne faentina, al volante di un’Audi Q2, nell’affrontare una curva a sinistra all'altezza del chilometro 12+300, dopo aver perso il controllo del veicolo è uscita di strada urtando il guard-rail e un muretto di cinta di un ponticello provocando danni di media entità. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto, per i rilievi di legge, è sopraggiunta una pattuglia del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione faentina. Nel frattempo, l’automobilista è stata trasportata con un’ambulanza, chiamata sul luogo dell’incidente, al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza dove i medici le hanno riscontrato lievi lesioni.

Come prassi, nel caso in cui si rimanga coinvolti in incidente, i conducenti dei veicoli vengono sottoposti a una serie di accertamenti per escludere l’uso di sostanze. Proprio dagli accertamenti tossicologici è invece stato evidenziato che la 34enne si era messa al volante con un tasso alcolemico oltre al doppio del consentito dalla legge (0,50 g/l).

L’automobilista è quindi stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Il codice della strada prevede in questi casi l'arresto fino a un anno e la sospensione della patente da un anno a due anni. La Polizia Locale dell'Unione Romagna Faentina sottolinea l'importanza, per la propria e l'altrui incolumità, di non mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche.