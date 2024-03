Finlandia, Svezia e Sardegna alla scoperta degli Ecomusei dell'Emilia-Romagna

Il 19 marzo a partire dalle ore 11.00 presso l’Officina del Sale a Cervia, si svolgerà la Conferenza finale del progetto di cooperazione transnazionale ECHOES che promuove la cooperazione tra gli ecomusei europei ai fini della valorizzazione di territorio, memoria, e patrimonio. Parteciperanno i partner del progetto italiani e di altri paesi europei: il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, il GAL L’Altra Romagna, il GAL Valli Marecchia e Conca, il GAL DELTA 2000, insieme a Leader Pohjois-Satakunta dalla Finlandia e LAG Leader Sjö, Skog & Fjäll dalla Svezia. Il progetto giunto alla fase finale, iniziato nel 2019, finanziato grazie ai Piani di Azione locale Leader dei GAL coinvolti nel progetto - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020/2023, è stato attuato con numerose attività e azioni che hanno interessato gli Ecomusei dell’Altra Romagna, del Delta del Po e della Val Marecchia e Conca, coordinato e attuato grazie all’opera dei Gruppi di Azione Locale in sinergia con gli Ecomusei del territori, dei Comuni e degli operatori, associazioni promotrici degli Ecomuseo, scuole e giovani.

Per scoprire i progetti realizzati e le attività future si realizzerà una Conferenza finale del 19 marzo a Cervia dal titolo "Valorizzazione degli ecomusei e delle identità del luoghi, territorio memoria e patrimoni". Al termine della Conferenza, i partner e gli stakeholders degli ecomusei proseguiranno con uno Study Visit negli Ecomusei dell’Emilia-Romagna coinvolti nel progetto, che si concluderà il 22 marzo. Il terzo giorno verranno visitati gli Ecomusei del territorio del GAL L’ALTRA ROMAGNA: l’Ecomuseo IDRO di Ridracoli (Bagno di Romagna - FC), l’Ecomuseo Giardino delle Erbe di (Casola Val Senio - RA) e l’Ecomuseo del Paesaggio dell’Appennino Faentino (Riolo Terme).



E’ questa l’occasione per mettere al centro le attività del territorio legate agli antichi mestieri alle tradizioni ed alla loro divulgazione presso le giovani generazioni – afferma il Presidente del GAL L’Altra Romagna Bruno Biserni – nel contempo alcune tematiche di grande attualità come la gestione delle risorse Idriche, trovano in Romagna esperienze di primordine e di “buone pratiche” oggi molto attuali e di grande attenzione a livello mondiale, con esperienze, quale quella di IDRO e della Diga di Ridracoli che vedono l’appennino Romagnolo fra le esperienze più efficaci, moderne e di grande rilevanza internazionale che coniuga al meglio l’intervento dell’uomo con una natura incontaminata dove anche l’UNESCO a messo il proprio accento.