Fino a 200 euro per acquistare bici normali o elettriche

C’è tempo fino al 30 settembre per accedere al fondo istituito dal Comune di Cotignola per l’acquisto di biciclette per uso urbano. Il bando è stato voluto per incentivare la mobilità sostenibile, la qualità ambientale e favorire il miglioramento del benessere psico fisico. Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti sul territorio comunale di Cotignola e a ogni nucleo familiare può essere concesso un solo contributo, a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette nuove, usate, a pedalata muscolare o pedalata assistita, per uso urbano e non sportivo. Sono esclusi i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel.

La domanda, redatta in carta semplice unicamente sull’apposito modulo disponibile sul sito www.comune.cotignola.ra.it, deve essere presentata entro le 13 del 30 settembre 2020 all’Urp del Comune di Cotignola o via Pec. L’incentivo corrisponde al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto e in ogni caso non può superare i 100 euro per l’acquisto di biciclette nuove o usate a pedalata muscolare e i 200 euro per l’acquisto di biciclette nuove o usate a pedalata assistita; non è cumulabile con analoghi incentivi pubblici per finanziare lo stesso bene. Il contributo verrà versato fino a esaurimento delle risorse disponibili e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’acquisto deve essere comprovato da scontrino/ricevuta o fattura riportante la data e il dettaglio dell’acquisto. La data di acquisto deve essere tra il 13 luglio e il 15 settembre 2020, compresi.