Fino a 6000 euro per i mobili alluvionati, de Pascale scrive ai senatori: "Correggere la norma alzando il massimale"

Il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale all'attacco sui rimborsi dei mobili alluvionati. Dopo gli appelli già indirizzati al governo nelle scorse settimane, de Pascale ha inviato una lettera ai senatori eletti in Emilia-Romagna o emiliano-romagnoli per chiedere di modificare il decreto-legge n.76 e aumentare il massimale di 6.000 euro di indennizzo per i beni mobili distrutti o danneggiati dall’alluvione in Emilia-Romagna.

Il decreto, infatti, prevede contributi forfettari per un massimo di 6.000 euro, commisurati al numero e alla tipologia dei vani dove erano collocati: nel limite di 3.200 euro se il locale è la cucina e di ulteriori 700 euro per ognuno degli altri, fino a un importo massimo - appunto - di 6.000 euro per abitazione. Tutto al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario proprio per i danneggiamenti ai beni mobili.

"Per il sentimento che vi lega all’Emilia-Romagna e ai suoi cittadini e cittadine così duramente colpiti dall’alluvione di maggio 2023, e che dopo oltre un anno si trovano ancora in condizione di grande disagio e difficoltà, faccio appello a voi perché proponiate un emendamento che porti ad aumentare il massimale di 6.000 euro per abitazione come contributo di indennizzo ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, previsto all’articolo 1 comma 6-quater del decreto-legge n.76, contenente "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali” - si legge nell'appello di de Pascale - Le cifre stabilite per l’indennizzo dei beni mobili danneggiati dall’alluvione sono assolutamente insufficienti per risarcire gli enormi danni provocati dagli eventi alluvionali che in molti casi hanno distrutto l’intero mobilio dell’abitazione, elettrodomestici inclusi".

Perciò, conclude il sindaco, "per il bene delle nostre comunità emiliano-romagnole, vi chiedo di proporre la correzione della norma portando ad aumentare il massimale ad una cifra verosimile, che tenga conto della reale situazione in cui si trovano tante famiglie; dalle informazioni che ho raccolto in questi mesi i danni ai beni mobili (anche senza voler considerare, come invece andrebbe fatto, i veicoli) arriverebbero in diversi casi vicino ai 30.000 euro".