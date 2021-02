Finti sms di Poste Italiane: una truffa per rubare i dati

Tentativi di "phishing" da falsi account di Poste Italiane. Anche alcuni residenti del ravennate, in particolare tra Lugo e Fusignano, nei giorni scorsi hanno ricevuto messaggi da finti account di Poste Italiane con cui si chiede di cliccare su un link per verificare i propri dati. Come denuncia il gruppo Facebook 'Controllo di vicinato di Lugo', si tratta di un tentativo di sottrazione di dati personali e password. Se ricevete questi messaggi, non cliccate sul link azzurro, non rispondete e segnalate l'accaduto e il numero da cui avete ricevuto il messaggio alla Polizia Postale. Avvisate in particolar modo le persone anziane.