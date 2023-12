Finti vaccini Covid, il medico ha patteggiato due anni di carcere

Ha patteggiato due anni per falso, peculato ed evasione dagli arresti domiciliari, mentre è caduta l’accusa di corruzione contro Mauro Passarini, il 67enne ginecologo e medico di base di Marina di Ravenna accusato di aver simulato la vaccinazione antiCovid a vari pazienti. L'accusa, portata avanti dal gip Andrea Galanti, non avrebbe invece dimostrato che il medico avesse percepito denaro dai pazienti che volevano ottenere il green pass attraverso un "finto vaccino". Nel nuovo anno, tuttavia, la vicenda tornerà sui banchi del tribunale con l’udienza preliminare a carico di 227 pazienti di Passarini rinviati a giudizio dalla Procura per falso. La notizia è riportata dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola martedì.