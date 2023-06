Finti vaccini Covid, maxi udienza: 227 pazienti a processo per falso ideologico

La Procura ravennate ha chiesto il rinvio a giudizio di 227 pazienti per falso ideologico in concorso nell'ambito delle simulate vaccinazioni anti-Covid eseguite da Mauro Passarini, 66enne ginecologo e medico di base originario di Bologna, ma residente da tempo a Marina di Ravenna, arrestato dalla polizia in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere la sera del 10 novembre 2021 e da luglio scorso tornato completamente libero (tanto che il suo nome figura tra quelli dell'Ordine dei medici).

Il medico ravennate è stato al centro della prima grande inchiesta in Italia su falsi Green Pass. In sintesi, secondo le verifiche della squadra Mobile coordinate dal pm Angela Scorza, Passarini avrebbe simulato l'iniezione di parecchie dosi di vaccino Pfizer a molti 'no-vax' (dichiarati o potenziali) arrivati anche da fuori regione per quella manovra: il tutto allo scopo di fare loro ottenere il Green Pass.

La maxi-udienza preliminare - come riportato dai due quotidiani locali - è stata fissata per inizio febbraio 2024. Passarini non ci sarà perché la sua posizione è stata stralciata: deve rispondere anche di peculato - per via della contestata appropriazione di fiale di vaccino contro il Covid trovate abbandonate nel suo ambulatorio - e di evasione per avere parlato il 17 novembre 2021 a un giornalista uscendo di casa mentre si trovava ai domiciliari. Nella lista degli accusati figura tra gli altri il nome di un noto politico ravennate: Alberto Ferrero, segretario e capogruppo in Comune di Fratelli d'Italia, che si è sempre difeso dicendosi "convinto di aver ricevuto il vaccino" e che ha impugnato il provvedimento di sequestro del Green Pass.