Finti vaccini, tra i nuovi indagati spunta anche un maestro di tennis ravennate

Si aggiungono tre nuovi indagati nell'inchiesta coordinata dal pm Angela Scorza che, nello scorso novembre, ha portato all’arresto del ravennate Mauro Passarini, medico di base 64enne che, secondo gli inquirenti, fingeva di iniettare ai pazienti 'no vax' il vaccino anticovid. Un sistema di false vaccinazioni che, secondo l'indagine della Procura della Repubblica di Ravenna, avrebbe permesso ai pazienti del medico di ottenere comunque il Green Pass. Tra i nuovi indagati ora salta fuori anche il nome di un allenatore di tennis di Ravenna.

Secondo quanto risulta dalle nuove indagini, infatti, l'allenatore in questione avrebbe procurato ad alcuni atleti minorenni un appuntamento con il medico ravennate per ottenere una finta dose di vaccino. Il maestro, insieme ad altri due nuovi indagati, ora dovrà rispondere dell'accusa di falso in concorso insieme al medico 64enne, sul quale pendono anche i reati di peculato e di corruzione. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola venerdì.