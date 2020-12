Fiori e preghiere per celebrare la tradizionale 'Fiorita'

Si è svolta in forma ridotta, a causa delle limitazioni per contenere la diffusione del Covid, la tradizionale 'Fiorita' per il giorno dell'Immacolata a Ravenna. Martedì pomeriggio l'Arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni e i responsabili del centro missionario si sono recati in piazza Duomo per una preghiera alla Madonna e hanno deposto ai piedi della statua della Vergine un omaggio floreale.