Fiori nei cannoni, piramidi, squali e pupazzi di neve: le sculture di sabbia di San Lorenzo - FOTO

Grande festa a Casal Borsetti per la festa di San Lorenzo 2022. Mercoledì, tra le varie attività, è andata in scena la tradizionale gara di castelli e sculture di sabbia in tutti gli stabilimenti balneari del lido ravennate. Quest'anno sono stati premiati tutti i bambini che hanno partecipato. Tra le sculture più belle quelle di un carro armato con i fiori nei cannoni e altre contro la guerra, piramidi e sarcofagi egizi, animali di ogni tipo e pupazzi di neve.