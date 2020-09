Fiori per il Giro: azienda cesenate dona oltre 1000 piante a Cervia Città Giardino

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato Secondo e Monica Maroni dell’Azienda Central Garden di Cesena, per ringraziarli della preziosa collaborazione che hanno riservato anche quest’anno per la manifestazione Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa.

Il prestigioso Garden di Cesena ha lavorato nell'area centrale a Milano Marittima sul Viale Matteotti, in una porzione tra la Rotonda Primo Maggio e il Canalino, donando oltre 1000 piante.

La passeggiata è composta da numerose aiuole che fiancheggiano le vetrine dei negozi e accompagnano i visitatori; l'obiettivo è stato quello di creare blocchi di forme e di colori, privilegiando il contrasto tra una base perenne sempreverde e un gioco di fioriture stagionali estive. La scelta vegetale delle fioriture stagionali è composta da Begonie big rosa e Sunpatiens bianche e rose, che si affiancano a una struttura arbustiva composta in prevalenza da Pennisetum, Carex e Nandine.

Le fioriture nello specifico sono state scelte per l'ottima resa estetica, elevata resistenza e lunga durata nel tempo; i colori bianco e rosa si armonizzano gradevolmente nel contesto e richiamano il passaggio del Giro d'Italia, che ci sarà venerdì 16 ottobre. Le graminacee Pennisetum e Carex invece sono state scelte per la bellezza e resa estetica a contrasto; le spighe leggere infatti si illuminano al sole e le foglie sottili ondeggiano al vento, ricreando un gradevole effetto. Le Nandine infine formano un particolare contorno con foglie sfumate e bacche rosse.

"Esprimiamo un sentito ringraziamento per la prestigiosa e fattiva collaborazione dell’Azienda Central Garden di Cesena che dura da tanti anni, avviata da Riccardo Todoli - afferma Medri -. loro allestimenti hanno impreziosito uno dei salotti più belli di Milano Marittima, offrendo tonalità di sfumature rosa in attesa dell’arrivo del Giro d’Italia nel nostro territorio".