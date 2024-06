Fioriere in mosaico all'ingresso del Mar, l'artista: "Sono rotte e trasandate, perché nessuno se ne occupa?"

"Questo è il nostro museo Mar di Ravenna: tanti ingressi per le mostre e ancora quelle orribili fioriere all'ingresso". A lanciare questa critica non è un semplice passante, ma una delle artiste che ha contribuito a realizzarne una di esse, la docente e mosaicista Elisa Simoni di Ravenna. L'artista ci spiega: "Quella fioriera l'ho fatta circa 15 anni fa. Trovo sia vergognoso che ci si preoccupi tanto del giardino e dei fiori ma nessuno si occupi delle fioriere all'ingresso che sono trasandate, rotte e tutte diverse".

Si tratta infatti di una serie di opere realizzate da vari artisti in seguito a un concorso. Opera che ora risultano vittime del degrado e del passare del tempo. "Siccome sono proprio all'ingresso del Mar, non capisco perché tutti i giardinieri che sistemano quelle belle aiuole, ci girino intorno senza poterle toccare o migliorare - aggiunge la mosaicista - A dire il vero dicevano di averle restaurate. Ma a me quello che si vede in foto sembra un bel buco! Se proprio non le vogliono me la porto a casa!".