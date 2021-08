Dopo l'anno di stop, la Fira di Sett Dulur torna per la 350esima edizione: "Sarà indimenticabile"

Un traguardo importante e un segnale di ripresa dopo le difficoltà causate dalla pandemia. Nel 2021 torna a Russi la Fira di Sett Dulur. Lo annuncia il sindaco Valentina Palli attraverso i social: "Dopo moltissime riunioni, progettazione, speranze, difficoltà, sono più che felice di comunicarVi che, salvo sconvolgimenti dell’ultima ora che ad oggi non ci attendiamo, la nostra amata Fira quest’anno ci sarà".

Il grande evento si appresta a tornare da martedì 14 a lunedì 20 settmbre. "Sarà una Fira tanto attesa quanto speciale, all’insegna della sicurezza e delle regole che vogliono proteggere tutti coloro che decideranno di essere con noi - prosegue la sindaca di Russi - Sarà una Fira in cui non mancheranno il luna park, i nostri stand gastronomici con le loro delizie, il mercato, i moltissimi eventi culturali, le mostre, il piacere di stare insieme e di condividere. Sarà la 350esima Fira e sarà indimenticabile perché verrà a portarci sorrisi e momenti di spensieratezza".

"Ogni russiano è legato alla Fira per i motivi più diversi: la tradizione, l’amicizia, i momenti di divertimento. L’anno scorso abbiamo scelto, necessariamente e doverosamente, di annullare la Fira - precisa Valentina Palli -Quest’anno avremo alcune semplici regole da rispettare ma staremo insieme e ci godremo la magia che solo la Fira sa donarci. Ora che abbiamo definito tutto e che siamo pronti per partire, non stiamo più nella pelle".