Fissata l'apertura del camping di Lido di Classe: era atteso da 6 anni

"Inaugureremo l'8 maggio, i lavori procedono alla grande e siamo praticamente pronti. Ora contatteremo chi ci ha già chiamato per prenotare, se le mie aspettative sono giuste non credo ci sarà tanto spazio per altre prenotazioni". Lo annuncia con soddisfazione Matteo Arrigoni, 22enne di Forlimpopoli che insieme alla sua famiglia si è aggiudicato la gestione del campeggio di Lido di Classe. Un momento a lungo atteso sia dalla località che dai turisti che la frequentano: è infatti dal 2017 che Lido di Classe è rimasta senza camping. Nel febbraio di quell'anno, infatti, era stata revocata la concessione all'allora gestore per inadempienze riguardanti abusi edilizi.

Si chiude dunque una stagione di lunghe difficoltà per la rinascita della struttura turistica. Nei mesi scorsi il Tar ha infatti dato ragione ai vincitori del bando - la società Camping Lido di Classe srl - dopo la revoca dell'autorizzazione da parte dei Carabinieri, che avevano contestato la mancanza dei requisiti. In seguito sempre il Tar dell'Emilia Romagna ha respinto l'istanza (presentata dalla società seconda classificata alla gara) di annullamento del verbale di aggiudicazione definitiva e dell’atto di concessione amministrativa, confermando l'efficacia della concessione e dando via libera all'inizio dei lavori di sistemazione e di riqualificazione del campeggio.

Come sarà il nuovo camping

Il campeggio, che si chiamerà 'Camping Lido di Classe', ha una superficie di 21.778 metri quadrati affacciata direttamente sul mare, confina con la pineta della Riserva naturale della Foce del torrente Bevano ed è chiamato a svolgere un ruolo di equilibrio tra l’urbanizzazione, la pineta e la spiaggia. "Per quest’anno purtroppo non riusciremo a mettere le case mobili di legno per via dei tempistiche strette - aveva dichiarato nelle scorse settimane il gestore - ma dal prossimo sì, daremo la possibilità sia di affittarle che di acquistarle. E sempre la prossima estate apriremo anche il ristorante".