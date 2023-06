Fissata la data: riapre al transito il ponte di Grattacoppa

Finalmente ci siamo. Nella giornata di sabato 1 luglio è prevista l’apertura al transito del ponte di Grattacoppa. I lavori di asfaltatura, spiegano dall'amministrazione comunale, sono terminati e oggi, martedì, sono in corso quelli relativi all’installazione dei guard rail, dei giunti e della segnaletica. Nel mese di luglio verranno svolte ulteriori lavorazioni senza necessità di interrompere la circolazione.

La cronistoria

La ricostruzione del ponte fu affidata alla Rcb di Bologna il 12 febbraio 2020, tre anni fa, con l’obbligo di terminarla il 2 marzo 2021. I lavori furono però sospesi una prima volta il 5 marzo seguente perché, durante le operazioni di pulizia delle scarpate del fiume, emerse la presenza di un cavo Telecom che interferiva con le operazioni di demolizione dell’impalcato originale. In seguito alle operazioni di spostamento dell'infrastruttura telefonica, i lavori poterono cominciare il primo marzo 2021 (quasi un anno dopo), con la nuova data di fine lavori fissata al 26 febbraio 2022.

Tre giorni prima del 26 febbraio, però, il Comune autorizzò un altro rinvio al 27 maggio, causa "l’imprevista necessità di costruire sulle strade laterali al ponte delle "terre armate"", ossia strutture in terra rinforzata. Il termine dei lavori venne poi prorogato nuovamente al 25 giugno, altra data non rispettata, a causa di "errori importanti e carenze molto gravi a carico del progetto esecutivo messo a gara", con la sopraelevazione di un metro del nuovo ponte rispetto al vecchio manufatto "che ha sicuramente contribuito allo slittamento dei termini". L'apertura slittò un'ulteriore volta al 30 settembre 2022. Cittadini e imprese della zona insorsero lanciando una protesta social tramite comment bombing con l'hashtag #finiteilpontedisavarna (che ancora oggi viene molto usato su Facebook); protesta alla quale fecero seguito le scuse pubbliche del sindaco Michele de Pascale che utilizzò ironicamente l'hashtag #chiedoscusaperilpontedisavarna, adducendo come causa dei ritardi "le difficoltà di reperimento di materie prime e l'inflazione".

I lavori ripartirono a inizio settembre senza però un nuovo cronoprogramma dei lavori, tanto che i cittadini organizzarono un corteo di protesta, anche per chiedere ristori adeguati: la giunta poi deliberò l'esenzione dal pagamento della Tari e del canone di occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria, ma solo per una trentina di attività danneggiate e non per i residenti. Dopo una seduta infuocata del consiglio comunale, con la protesta a gran voce dei cittadini del forese, venne lanciata una petizione per chiedere compensazioni a titolo di risarcimento per i danni subìti per il lungo protrarsi dei lavori al ponte. A novembre una nuova speranza: il Comune indicò come data di fine lavori il 26 dicembre, ma l'impresa presentò il suo cronoprogramma dei lavori prevedendo invece come consegna il 23 marzo 2023 (data contestata dalla Direzione lavori). A gennaio 2023, però, una nuova tegola: i lavori rallentarono quando il materiale posato sulle rampe non venne accettato dalla Direzione lavori del Comune perché "non rispondente alle caratteristiche progettuali richieste", con la ditta che si impegnò a rimuovere il materiale. La riapertura, rifissata prima a maggio e poi a giugno, slittò nuovamente facendo perdere la speranza ai residenti. Ma ora la riapertura pare definitiva.