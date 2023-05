Fiumi in piena e maltempo fermano anche i treni: tutte le tratte bloccate

Situazione molto difficile nel Ravennate a causa del maltempo e dell'esondazione di diversi fiumi. A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona, la circolazione ferroviaria è al momento sospesa fra Faenza e Forlì (linea Bologna – Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna – Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza – Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara – Ravenna).

La sospensione, come spiegano da Ferrovie dello Stato, è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge. Sul posto sono presenti tecnici di Rete Ferroviaria Italiana in costante contatto con Prefettura e Protezione Civile. I treni che erano in corso di viaggio sono stati fermati nelle stazioni. In corso la riprogrammazione del servizio con cancellazioni, deviazioni e rallentamenti. Attivati ove possibile servizi bus sostitutivi.

SPECIALE MALTEMPO

