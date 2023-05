Fiumi Uniti e altri corsi d'acqua ravennati a "livelli preoccupanti": le zone evacuate e le strade chiuse

Dopo una nottata difficilissima, l'emergenza maltempo continua nella mattinata di mercoledì in tutto il Ravennate con tutti i fiumi del comune che hanno subito in alcuni casi tracimamenti nel territorio comunale e in alcuni casi anche vere e proprie rotture nei comuni vicini. Come ha detto in un messaggio all'alba di mercoledì il sindaco Michele De Pascale: "Oltre alle allerte molto pesanti già date e le evacuazioni massicce fatte sul Savio, Montone e Ronco, abbiamo ancora un elemento di criticità sul fiume Lamone e soprattutto una grande preoccupazione che riguarda i Fiumi Uniti". I livelli di Fiumi Uniti, Ronco e Montone nelle stazioni Arpae più vicine alla città risultano tutte oltre la soglia d'emergenza rossa all'aggiornamento delle 8.30. Tuttavia la loro crescita starebbe rallentando.

Proprio i Fiumi Uniti, che convogliano le acque di Ronco e Montone, creano grande preoccupazione in città. Nell'aggiornamento mattutino del Comune si specificava che "al momento i livelli sono preoccupanti, ma l'acqua sta fluendo velocemente verso mare". Per questa ragione è stata raccomandato dal sindaco agli abitanti nel presso del fiume, soprattutto lato Ponte Nuovo dove le case sono molto basse, prestare la massima attenzione, recarsi ai piani alti se possibile, se questo non è possibile vi invito a trovare una soluzione diversa da parenti o amici oppure a recarvi presso uno degli hub di Protezione civile". Per gli abitanti di Ponte Nuovo che non possono andare ai piani alti, ci si può recare al centro di accoglienza allestito al museo Classis di Classe, via Classense 29. Per chi abita sul lato di Ravenna la raccomandazione è la medesima e il punto di accoglienza è nella palestra dell'Itis in via Cassino.

Già nella tarda serata di martedì era stata invece disposta l'evacuazione delle frazioni ravennati sugli argini di Savio, Ronco e Montone. Queste le località a cui è stato chiesto di evacuare lungo il corso dei rispettivi fiumi: Borgo Sisa, Durazzano, Coccolia, Gambellara (case vicino al fiume), Ghibullo, Longana, Madonna dell’Albero (case vicino al fiume), Borgo Montone, San Marco, Ragone, Savio di Ravenna (case vicino al fiume), La Bottega della Guarniera, Castiglione di Ravenna, Mensa, Matellica, Case sparse.

Il Comune di Ravenna sottolinea che "È severamente vietato tornare nelle zone evacuate. I fiumi Montone, Savio, Lamone, Ronco, Fiumi Uniti, Bevano e affluenti del Reno sono tutti ancora in stato di allerta rossa, sopra soglia 3 con pericolo di tracimazione e anche, come purtroppo è avvenuto questa notte, di crollo arginale.Per questo motivo tutte le misure di evacuazione adottate dall’inizio dell’emergenza di protezione civile sono assolutamente vigenti e vanno rispettate pedissequamente a rischio serissimo della propria incolumità. È perciò severamente vietato tornare nelle zone evacuate".

Strade chiuse

Molto delicata è anche la situazione del fiume Ronco che avrebbe causato un allagamento sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola” - via Ravegnana in località Coccolia. La strada è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 201,000 al km 199,000. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Il punto sulla chiusura di alcune strade comunali e provinciali alle ore 8.15 di mercoledì 17 maggio. In considerazione dell’innalzamento dei livelli dell’acqua dello scolo Lama, sono ancora chiusi al transito veicolare i ponti su via Trieste (zona Pala De Andrè), via Romea (tra le rotonde Grecia e Gran Bretagna) e via Stradone (tra via Antica Milizia e la rotonda Germania). Chiuso al transito anche il ponte sui Fiumi Uniti all’altezza della rotatoria Myrdal Alva (rotonda delle tartarughe). Chiusa via Ravegnana ss67 lato fiume Ronco nelle località di Coccolia e Durazzanino. Chiusa la ss 16 in località Fosso Ghiaia all’altezza del ponte sullo scolo consorziale. A Casemurate chiusi tre incroci: via Bagnolo Salara / via Cervese; via Bagnolo Salara / via Dismano; via Bagnolo Salara all’altezza della rotonda delle Cinque vie. Per quanto riguarda le strade provinciali, sono chiuse la Sp 118 via Dismano all’altezza di via Ponte della Vecchia e via Violano; la Sp 5 via Ragone sul ponte sul fiume Montone.