Flash mob sui ponti del Senio per chiedere casse di espansione e ciclovia: "Se non ora quando?"

Sabato mattina l’associazione Amici del fiume Senio ha organizzato dei flash mob lungo i ponti del Senio per sostenere i progetti delle casse di espansione e della ciclvia del Senio. Oltre cinquanta aderenti, tra i quali Legambiente, hanno stazionato per alcune decine di minuti contemporaneamente sopra i ponti di Alfonsine, Fusignano, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola, Felisio, Ponte del Castello e Tebano esponendo dei cartelli con la richiesta di accelerare i tempi per i progetti e la realizzazione delle opere.

Sicurezza e turismo lento – quindi economia economicamente sostenibile - sono i temi che stanno a cuore all’associazione. Dopo i flash mob l’intenzione è quella di dare corso ad una conferenza che metta attorno ad un tavolo la Regione, i Comuni e tutti i portatori di interessi. "Contemporaneamente, sopra i ponti abbiamo portato anche un messaggio di Pace e il rifiuto totale e netto della guerra che si sta combattendo in Europa a seguito dell’invasione da parte dei Russi della Ucraina", spiega il presidente dell'associazione Domenico Sportelli.