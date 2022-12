La flotta della Guardia di Finanza si potenzia con la nuova nave vedetta di Marina di Ravenna

Nell’ambito del più ampio e strategico piano di ammodernamento della flotta navale della Guardia di Finanza, il Reparto Operativo Aeronavale di Rimini viene potenziato dall’arrivo della Vedetta costiera classe “V.800”, mezzo che viene assegnato alla Sezione Operativa Navale di Marina di Ravenna. Progettata e costruita dal cantiere “FB Design” di Annone – Brianza (LC), con una lunghezza di circa 16 metri, la “V.830” si contraddistingue per le spiccate performance operative; grazie alle qualità tecnico-nautiche e ai due propulsori Iveco Fpt da sei cilindri in linea, in grado di sviluppare una potenza massima di 1.900 CV, è in grado di raggiungere la velocità di 54 nodi. Inoltre, il sistema costruttivo “Structural Foam” concede un’eccezionale stabilità e tenuta del mare. La vedetta si avvale anche di un modernissimo sistema di sorveglianza video ad infrarossi in grado di aumentare significativamente la capacità di scoperta. La nave vedetta è contraddistinta da un’innovativa livrea, costituita da una banda longitudinale che corre da poppa a prua su entrambe le fiancate con i colori istituzionali giallo-verde ed il grifone stilizzato a prora, allo scopo di conferire un’elevata visibilità ed un’immediata riconoscibilità.

Il Comandate del Reparto Operativo Aeronavale, Fulvio Furia, alla presenza del Comandante provinciale di Ravenna, Andrea Mercatili, ha accolto agli ormeggi di Reparto, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, e il Direttore marittimo dell'Emilia-Romagna e Comandante del Compartimento marittimo di Ravenna, Francesco Cimmino, i quali hanno avuto modo di approfondire le caratteristiche e le potenzialità operative della nuova vedetta che concorrerà a consolidare la presenza istituzionale e consentirà al comparto aeronavale regionale della Guardia di Finanza di assolvere, in maniera ancora più efficace, dalle funzioni esclusive di “sicurezza del mare” e di polizia economico-finanziaria, alla vigilanza delle frontiere marittime e al contrasto dei traffici illeciti.