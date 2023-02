La giovane coppia apre una focacceria in città: proporrà anche pizza, crescioni e insalate

Da una passione casalinga a una vera e propria attività. Ha inaugurato oggi a Ravenna 'Focacciamo', nuovo negozio al civico 46 di viale Leon Battista Alberti dedicato alla focaccia. Alla guida del locale ci sono Cassandra Falaschi e Lorenzo Morrone, coppia nel lavoro e nella vita, "due genitori con tanta voglia di fare e mettersi in gioco, attenti a vivere ogni giornata con grinta", come si autodefiniscono loro.

Da Focacciamo si potranno gustare piadine, crescioni, pizze al taglio, insalatone e soprattutto focacce calde e croccanti, scegliendo tra impasto normale o integrale e decine di farciture diverse tra salumi, formaggi, verdure e salse. "Noi dalla nostra ce la mettiamo tutta e con le nostre super bambine Ludovica e Diana a fianco, non possiamo non dar il massimo per offrirvi il meglio", dicono i due giovani imprenditori.