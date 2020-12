Focolai di Covid nelle cra di Faenza: in due settimane gli stessi decessi della prima ondata

Tra metà novembre e inizio dicembre, anche Faenza ha vissuto tre settimane consecutive di riduzione dei nuovi casi di Coronavirus. Poi i focolai esplosi in due residenze per anziani - la Santa Teresa e il Fontanone - hanno di nuovo alzato i numeri dei contagi, la settimana scorsa risaliti a 272 con 7 decessi. ⁣

"Negli ultimi sette giorni Faenza ha invece registrato 192 nuovi contagi, a cui si aggiungono però altri 7 decessi, quasi totalmente riferiti a ospiti delle due residenze per anziani - spiega il sindaco Massimo Isola - In due settimane si è verificato lo stesso numero di decessi, 14, di tutto il periodo della prima ondata; una scia che percorre le nostre strade, le nostre case, sfiora persone care, amici, parenti. A tutti le condoglianze dell’amministrazione comunale e mia personale a nome dell’intera comunità faentina, che idealmente si stringe attorno a queste famiglie".

"Così come i numeri, anche le nostre emozioni e percezioni rischiano di essere oscillanti, di passare facilmente dall’ottimismo al pessimismo - continua il primo cittadino - Ma l’inizio, domenica scorsa, della tanto attesa campagna di vaccinazione, apre finalmente le porte alla speranza concreta di poter raggiungere, quanto prima, l’immunità al covid, così come è stato nella storia dell’umanità per altre malattie, definitivamente sconfitte tramite la ricerca e la scienza medica. L’Ausl Romagna ha già dichiarato di voler rafforzare i punti di vaccinazione sul territorio. A questo proposito ho trasmesso la massima disponibilità della nostra città ad accoglierne uno, anche in virtù della positiva e innovativa esperienza di collaborazione per la campagna di vaccinazione antinfluenzale di quest’anno attivata al centro fieristico nella sala Zanelli e forti di un know-how già rodato e unanimemente apprezzato. Come dimostrato in questi mesi, se e quando dovesse servire, l’amministrazione comunale sarà pronta".