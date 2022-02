Si allarga il focolaio Covid in casa di riposo: altri 15 positivi, i casi salgono a 23

Si allarga il focolaio Covid nella casa protetta 'Tarlazzi-Zarabbini' di Cotignola. A seguito del nuovo screening del 18 febbraio, infatti, sono emerse ulteriori 15 positività tra gli ospiti e 4 tra gli operatori. Nel frattempo 3 ospiti si sono invece negativizzati. Attualmente le positività coinvolgono 23 ospiti, di cui uno ricoverato dal 9 febbraio, e 7 operatori.

Al momento le loro condizioni, costantemente monitorate dal gestore in stretto rapporto con l'Ausl, non presentano elementi di particolare criticità. Naturalmente sono confermate le sospensioni delle visite alla struttura così come i nuovi ingressi.