Focolaio di Covid in casa di riposo, 44 anziani positivi: presentato un esposto in Procura

Un esposto per il focolaio di Covid esploso nei giorni scorsi nella casa residenza per anziani 'F.lli Bedeschi' di Bagnacavallo. A presentarlo è stata l'associazione di tutela dei cittadini 'Codici', dopo che nella struttura per anziani sono risultati positivi al Covid 46 ospiti sui 77 presenti, tutti vaccinati. "Sei di loro sono stati ricoverati in ospedale per via di pregresse condizioni di fragilità e gli altri, asintomatici o con sintomi lievi, sono nella struttura. Sono inoltre risultati positivi 16 dei 90 operatori in servizio alla Cra", spiegano dall'associazione.

"Abbiamo deciso di intervenire con un esposto alla Procura della Repubblica per fare luce sul focolaio - spiega Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici - e siamo pronti a fare la nostra parte come accaduto in altre situazioni analoghe. C’è preoccupazione perché la metà degli ospiti è positiva al Covid, un dato importante e pesante. Abbiamo appreso delle rassicurazioni dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, del grande sforzo organizzativo per sostenere gli operatori della struttura e garantire e salvaguardare al massimo le condizioni sanitarie degli ospiti presenti, ma è chiaro che bisogna fare un passo indietro e capire cosa non è andato, perché il virus è entrato e si diffuso nella struttura”.

“La situazione è delicata - dichiara Fausto Pucillo, responsabile di Codici Emilia-Romagna - e riteniamo necessiti della massima attenzione. Il primato per i contagi a livello regionale è un risultato preoccupante e, al tempo stesso, la conferma che bisogna continuare a tenere alta la guardia perché il Covid è ancora in agguato, pronto a colpire le persone più fragili. L’azione di Codici non si ferma all’esposto in Procura: l’associazione è pronta a fornire assistenza legale ai parenti degli anziani ospiti della struttura".