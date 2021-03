Troppi casi di Covid in paese: tamponi rapidi gratuiti a tutti gli abitanti

Nella frazione di Longastrino, tra Alfonsine e Argenta, si sono registrati molti casi di positività al Coronavirus negli ultimi giorni. Per questo motivo, con Ausl Ferrara in accordo con Ausl Ravenna e i medici di base, si è deciso di eseguire uno screening di tamponi rapidi gratuiti. I tamponi vengono eseguiti lunedì 15 marzo in questi orari e modalità: dalle 12 alle 16 i cognomi con lettera A-M; dalle 16 alle 20 i cognomi con lettera M-Z. I tamponi saranno eseguiti presso la scuola materna di Longastrino in via XI Aprile 1945 8/A. E' necessario presentarsi con la tessera sanitaria e non occorre nessuna prescrizione.

"Invitiamo tutti i cittadini a sottoporsi al controllo, indipendentemente dal fatto che siano residenti del Comune di Argenta o del Comune di Alfonsine - commenta il sindaco Riccardo Graziani - Invitiamo a partecipare anche i familiari dei bambini della scuola materna che non siano residenti a Longastrino, in modo da contrastare l'avanzare dei contagi nella comunità. I tamponi saranno eseguiti anche nella giornata di martedì 16 marzo in orari che comunicheremo non appena possibile".