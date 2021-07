Vaccinazioni a pieno regime nel ravennate: le percentuali di vaccinati divise per fasce d'età

Il 91% dei ravennati over 80 ha completato il ciclo di vaccinazione anti-covid. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino sull'andamento dell'epidemia diramato dall'Ausl Romagna. Negli hub vaccinali della provincia di Ravenna si procede a pieno ritmo: oltre l'80% degli over 60 ha ricevuto almeno una dose di vaccino o si è sottoposto alla somministrazione del siero Johnson & Johnson, che richiede un'unica inoculazione: 81% nella fascia 60-69, 88% nella fascia 70-79 e 95% tra gli over 80. E' sopra il 50% la percentuale tra gli over 40, precisamente 53% nella fascia 40-49 e 69% in quella 50-59.

Le percentuali tendono a diminuire per quanto riguarda la somministrazione della seconda, che viene inoculata a circa un mese di distanza dalla prima per quanto riguarda il siero a mRna (Pfizer o Moderna) e tre mesi per il vaccino AstraZeneca: si possono considerare quindi potenzialmente immunizzati il 14% dei cittadini tra i 40 ed i 49 anni, il 37% della popolazione nella fascia 50-59, il 54% dei ravennati tra i 60 e i 69 anni, il 48% degli over 70 e, come detto, il 91% degli over 80.

Per quanto riguarda i giovani, categoria per la quale è destinato il vaccino a mRna, la percentuale di somministrazione della prima dose è sotto il 40%: 39% nella fascia 30-39, 36% in quella 20-29 e 29% in quella 12-19. Il ciclo è già stato completato dall'1% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni, dal 9% tra quelli della fascia 20-29 e 12% dei ravennati tra i 30 e i 39 anni. Al 28 giugno le prime dosi (comprese l'unica inoculazione con Johnson & Johnson) somministrate nei centri vaccinali della Romagna sono state 586.538 (207.084 in provincia di Ravenna), mentre le seconde dosi 301.231 (106.375 nel ravennate). Le dosi somministrate agli insegnanti dagli medici di medicina generale sono 49.477 (10.416 prime dosi e 5.612 seconde dosi in provincia di Ravenna) mentre nelle aziende sono 3943 dosi.

Restano da vaccinare 1.922 dipendenti dell’Ausl Romagna, su un totale di 20.653. E' del 90,7% la percentuale degli operatori sanitari potenzialmente immune al Covid-19: si sono sottoposti alla vaccinazione in 18.263, pari all'88,5% sul totale, mentre coloro che hanno contratto il Covid e che devono attendere circa tre mesi per la prima somministrazione del siero sono 449. I potenzialmente immuni sono 18.712. Sono 862 gli infermieri o caposala che non si sono vaccinati, mentre i medici suscettibili all'infenzione sono 330. Inoltre non sono ancora immunizzati 138 operatori soci-sanitari, 248 amministrativi, 126 tecnici, 29 tra farmacisti, biologi e psicologi, 10 dirigenti e 9 veterinari.