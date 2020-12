Folla nelle piazze per lo shopping natalizio: Donini evoca il lockdown

Le città si affollano per lo shopping pre-natalizio e Raffaele Donini, assessore alla Sanita' dell'Emilia-Romagna evoca il lockdown tedesco. "Raccomandare prudenza e' giusto. Lo facciamo sempre. Ma c'e' una contraddizione - rileva Donini via social - nel consentire azioni e comportamenti che poi si vorrebbe la gente non facesse. La Germania ha sciolto questa contraddizione". Insomma: se si vuole evitare qualsiasi rischio di assembramento, l'unica strada certa e' la chiusura, con tutte le conseguenze del caso. Ma proprio sulle "contraddizioni" attacca il centrodestra all'opposizione. "Lo stesso Governo e le stesse Regioni che invitano a stare a casa sono lo stesso Governo e le stesse Regioni che poi incentivano le file dello shopping natalizio con tanto di cashback", tuona il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giancarlo Tagliaferri.

"Ce n'e' da essere disperati: in ballo ci sono salute e economia italiana e invece qui si passa il tempo a giocherellare sulla pelle degli italiani", afferma il consigliere regionale Fdi. "Servono poche e chiare regole e la volonta' di farle rispettare, solo cosi' potremo superare quella che ormai appare una nuova drammatica ondata di contagi da Coronavirus. Basta rincorrere l'ultimo tweet e l'ultima foto, ma un'idea chiara e precisa di cosa fare". Questo, sottolinea Tagliaferri "lo chiediamo al Governo, lo chiediamo alla Regione Emilia-Romagna, il cui presidente (Stefano Bonaccini, ndr) ha vinto il primo premio per il 'Tarzan delle ordinanze': a seconda di dove spira il vento e per essere sempre applaudito, il presidente riesce contemporaneamente a insultare chi porta a spasso il cane a mezzanotte dandogli dell'untore e a chiedere deroghe per il Natale". Lo stesso Bonaccini ha evocato nella serata di ieri possibili nuovi provvedimenti a livello nazionale, visti i segnali di risalita dei contagi. (fonte Dire)