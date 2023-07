La fondazione bancaria acquista la casa di Benigno Zaccagnini: potrebbe diventare una biblioteca

La Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna ha acquistato dagli eredi di Benigno Zaccagnini la storica abitazione della famiglia Zaccagnini in via di Roma a Ravenna. "Si tratta di un acquisto di particolare significato a livello culturale e morale in considerazione della particolare statura di Benigno Zaccagnini, uno degli uomini di stato di maggior valore non solo della nostra città, ma anche dello scenario nazionale della seconda metà del secolo scorso", fa sapere la fondazione bancaria in una nota.

L’operazione è stata formalizzata da parte della Fondazione nell’ambito dei suoi settori d’intervento di utilità sociale previsti dalla sua attività istituzionale, in questo caso nel ramo della promozione culturale. La Fondazione, infatti, intende concedere, dopo le necessarie sistemazioni ed adattamenti, i locali in comodato gratuito alla Fondazione Casa di Oriani per ampliare gli spazi destinati alla conservazione del suo prestigioso patrimonio librario e documentale. Dunque, la casa di Zaccagnini potrebbe diventare in un futuro una nuova sede bibliotecaria. Nei mesi scorsi, buona parte dell'Archivio Zaccagnini era stato invece trasferito a Casola Valsenio.