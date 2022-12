Fondazione Flaminia approva il bilancio di previsione: "25 posti letto in più per studenti del Campus"

Si è tenuto nei giorni scorsi il consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia. La seduta si è conclusa con l’approvazione del bilancio di previsione che anche per il 2023 si conferma in sostanziale pareggio. In questa occasione, la presidente Mirella Falconi ha illustrato le principali attività che hanno impegnato Flaminia nell’anno in corso e che proseguiranno nel prossimo periodo. “Fondazione Flaminia manterrà il ruolo di sostegno alle attività universitarie presenti sul territorio: in particolare – ha sottolineato – continuerà lo sforzo profuso nel 2022 per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi offerti agli studenti che ha consentito di contrastare l’emergenza abitativa e di rispondere alla crescente richiesta d’alloggio registrata negli ultimi anni”.

La presidente ha quindi aggiornato l’assemblea sullo stato di avanzamento delle misure prese a questo scopo ovvero la sottoscrizione durante il 2022 di due accordi, uno tra Flaminia e ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari), e l’altro tra Flaminia, Ateneo, Ergo e gli altri enti di Sostegno Serinar e Unirimini, entrambi finalizzati all’ampliamento dei servizi abitativi rivolti agli studenti universitari. Accanto a questi interventi è proseguita l’acquisizione sul mercato di immobili gestiti direttamente da Flaminia per ulteriori 25 posti letto, operazione che ha portato a 107 i posti letto complessivamente disponibili.

Grazie a questo sforzo sinergico, attraverso questi interventi è stato possibile ottenere complessivamente un incremento dei posti letto a prezzi calmierati per gli studenti universitari del Campus di Ravenna di oltre il 60 per cento. Per il futuro resta valida la risorsa rappresentata dallo studentato Isola San Giovanni, di cui sono in corso le procedure ministeriali di approvazione e per il quale la presidente Falconi ha comunicato che si potrà partire con la gara di appalto nei primi mesi del 2023.

Per quanto riguarda l’edilizia universitaria, la presidente Falconi ha annunciato l’imminente definizione di un accordo con Ateneo e Ausl per l’ulteriore ampliamento della sede del corso di laurea in Medicina e chirurgia negli spazi di viale Randi. Agli ex Asili di via Tombesi dall’Ova, sede dei corsi di laurea in Ingegneria edile, procedono inoltre i lavori per la riqualificazione degli spazi per la didattica. Infine, la professoressa Rebecca Levy Orelli, delegata del Magnifico Rettore, ha ringraziato Fondazione Flaminia per il dialogo costante e la definizione delle priorità di intervento.