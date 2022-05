Fonti rinnovabili e stop al consumo di suolo: gli ambientalisti promuovono una raccolta firme

E’ in corso la raccolta di firme per la presentazione in Regione di quattro leggi di iniziativa popolare, promosse dalla RECA (Rete Emergenza Climatica e Ambientale dell’Emilia Romagna) e da Legambiente Emilia Romagna.

Le quattro proposte di legge, come riferiscono dal Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”, sono finalizzate a promuovere: Un nuovo modello energetico basato sulle fonti rinnovabili; L’ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti e l’economia circolare; L’arresto del consumo di suolo; La ripubblicizzazione dei servizi idrici, in ottemperanza al referendum del 2011, e dei servizi di raccolta rifiuti.

Sabato 14 maggio sono in programma due appuntamenti nei quali i cittadini ravennati, esibendo un documento valido, potranno firmare: dalle 9,30 alle 12,30 in Piazza Sighinolfi (mercato di Ravenna, lato via Berlinguer), e dalle 16,30 alle 19 a Carraie presso il Bar Hobbies, via Cella 556.