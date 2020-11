Il sogno di correre in Formula 1 a Imola: arrivano le speciali "triposto"

Al Minardi Day in programma il 10 e 11 aprile 2021 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ci sarà anche la Squadra Corse Angelo Caffi con due triposto F.1. Il tradizionale evento che celebra il grande nome italiano del Motorsport mondiale, si arricchisce della presenza di due Jordan con motore Judd V10 Formula 1 da 3.500 cc e 750 cv, adattate per ospitare due passeggeri.

Al volante delle due esclusive auto, ci saranno Alex Caffi e Nicola Larini, entrambi fiori all’occhiello del motorsport italiano già protagonisti in Formula 1. Un massimo di 70 persone potranno provare l’ebrezza delle prestazioni da Formula 1 in due giri di pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, recentemente teatro del GP dell’Emilia Romagna nel 2020.

Le tre posti F.1 gestite dalla Alex Caffi Motorsport sono modellate su telaio Jordan EJ-13 ed EJ-14. Con la EJ-13 Giancarlo Fisichella vinse il GP del Brasile nel 2003. Le auto montano il V10 Judd da 3.500 cc, come detto, sviluppano una potenza di 750 Cv, sono equipaggiate con freni in carbonio e pneumatici da competizione F.1 per un peso di 640 Kg.

L’iniziativa che coinvolge la Squadra corse Angelo Caffi in collaborazione con Alex Caffi Motorsport, fa parte di un programma internazionale che vedrà e auto piloti impegnati su varie piste per offrire ad un pubblico esclusivo le emozioni della massima espressione dell’automobilismo.

E’ possibile partecipare singolarmente, ma l’iniziativa si rivolge anche ad aziende e gruppi. Le iscrizioni sono già aperte all’indirizzo mail squadracorseangelocaffi@gmail.com , saranno selezionate le adesioni fino al raggiungimento del numero massimo di 70 “ospiti”, che potranno vivere l’emozione di due giri di pista su auto capaci raggiungere i 300 Km/h ed accelerare da 0 a 100 in 4,8 secondi. Nella quota di partecipazione di €990,00 prevista per ciascun ospite, è incluso anche il biglietto per il “Minardi Day” 2021.