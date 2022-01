Forte odore di gas dal garage del condominio: evacuata la zona, residenti in strada

Nel tardo pomeriggio di venerdì è stato evacuato un tratto di via Garigliano a Ravenna per via di una fuga di cas. Il tutto si è verificato all'altezza del civico 59, dopo che è stato segnalato un forte odore di gas provenire dal garage di un condominio. I Vigili del fuoco, precipitatisi sul posto con due squadre, sono al lavoro per cercare di risolvere il problema. A livello precauzionale è stata disposta l'evacuazione per circa un centinaio di metri dalla zona. Sul posto anche Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale.