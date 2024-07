Fortunale di luglio, prorogato di un anno lo stato d'emergenza nel Ravennate

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Ravenna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Forlì Cesena.

La proroga arriva a un anno esatto dal fortunale che colpì nel pomeriggio del 22 luglio 2023 un’area compresa tra Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant’Antonio nel comune di Ravenna, ma anche alcune zone di Lugo, Alfonsine, Conselice e Voltana. Proprio ieri, in occasione dell'anniversario, il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, si è recato a Chiesanuova di Voltana dove ha incontrato la cittadinanza, assieme agli altri sindaci delle città colpite. Un incontro per chiedere risposte concrete da parte del Governo sullo stanziamento dei rimborsi.