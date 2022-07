I fuochi d'artificio di Sant'Apollinare illuminano la notte ravennate - FOTO

Tutti col naso all'insù! In tantissimi venerdì sera si sono soffermati nei lidi ravennati per ammirare lo spettacolo di fuochi d'artificio dedicato al patrono della città, Sant’Apollinare, la cui festa ricorre oggi, sabato 23 luglio.

L’evento, promosso dall’assessorato al Turismo, è stato temporizzato e gestito da centraline di ultima generazione con una coreografia speciale e multicolore. Un pizzico di magia sia per i turisti che per i ravennati per un momento di leggerezza lungo la nostra riviera.