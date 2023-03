Una foto in kimono e la tradizionale cerimonia del te: l'iniziativa del negozio ravennate a favore di Linea Rosa

Due giornate per celebrare le donne, la cultura giapponese e raccogliere fondi in favore di Linea Rosa. È questo che prevede l'iniziativa proposta dal negozio Miyajima di Marco Montalti, la bottega artigiana di via Antica Zecca dedicata all'antica arte del Kintsugi. Mercoledì e giovedì, proprio in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, tutti gli interessati avranno la possibilità di entrare in negozio, indossare un kimono tradizionale in seta, completo di tutti gli accessori, e farsi scattare una foto ricordo del momento. Non solo: in entrambe le giornate, dalle 15 alle 16, una ragazza giapponese darà vita alla 'Cerimonia del te' con ciotole tradizionali giapponesi, un antico e affascinante rituale della cultura nipponica. All'interno del negozio sarà presente anche una cassetta per raccogliere fondi da destinare a Linea Rosa, associazione impegnata da anni nella lotta alla violenza di genere. L'ingresso e la partecipazione è libera e gratuita. Il negozio sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.